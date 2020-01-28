رياضة | مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة من كيكي سيتين إلى لاعبي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة لاعبي الفريق بعد الخسارة الأخيرة من فريق فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

وقرر كيكي إعطاء اللاعبين راحة اليوم الاثنين وذلك للمرة الأولى منذ توليه قيادة الفريق التدريبية خلفا لارنستو فالفيردي المدرب السابق للبارسا والذي كان يعطي اجازات للاعبين بشكل مبالغ فيه.

وكان إرنستو فالفيردي يتسبب في غضب بعض المسئولين داخل برشلونة لكثرة الإجازات التي كان يعطيها للاعبين بدون اسباب مقنعة للإدارة.

وأشار صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن بالطبع بلغت إدارة النادي كيكي سيتين في بداية مرحلته مع الفريق على هذة النقطة، مما جعله يستمر بشكل متواصل في العمل لمدة أسبوعين متواصلين.