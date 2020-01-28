رياضة | نجم بايرن ميونيخ يفتح الباب حول رحيله إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونيخ يفتح الباب حول رحيله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار اللاعب الألماني جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الجدل حول مستقبله مع الفريق البافاري في الفترة المقبلة وإمكانية رحيله خلال السنوات القادمة.

وأكد كيميتيش في تصريحات صحفية حسب "كيكر"، إن لاعب كرة القدم في بعض الأحيان يجب أن يختار بعقله ويتجنب العواطف من أجل تحقيق الطموح.

وضرب اللاعب صاحب الـ24 عام المثل بمواطنه توني كروس الذي رحل عن صفوف بايرن ميونيخ من أجل تحقيق الإنجازات الكبرى مع فريق ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وسوف ينتهي عقد كيميتش مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في صيف موسم 2023، مما قد يجعله مضطرا الرحيل من خلال الفريق البافاري.