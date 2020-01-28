رياضة | عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعدت جماهير نادي الهلال السوداني فريق الأهلي، وذلك قبل أيام من مواجهة الفريق الحاسمة والفاصلة في الجولة الختامية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفعت صحيفة "كفر ووتر" السودانية شعار "تبقت 5 أيام جماهير الهلال تعلن حالة الطوارئ وترفع شعار ودع أهلك" وهو الشعار الذي إتخذته جماهير الهلال السوداني على مواقع التواصل الإجتماعي، للتعبير عن تحذيرهم للأهلي.

وسيحل الأهلي ضيفاً على الهلال السوداني السبت المقبل الموافق 1 فبراير، وذلك في ختام مواجهات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، واللذين يقعان في المركزين الثاني والثالث.

ويحتاج الأهلي للتعادل فقط لضمان عبوره للدور ربع النهائي، بينما سيضمن صدارة المجموعة في حال تحقيقه الفوز على الهلال، فيما لا بديل للهلال سوى الفوز على الأهلي للتأهل، في ظل مواجهة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم ستارز في تونس، وهي مباراة شبه محسومة للنجم الساحلي.

جدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين إنتهت بفوز الأ÷لي بهدفين مقابل هدف في ديسمبر الماضي، في المباراة التي أقيمت بملعب السلام.