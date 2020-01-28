رياضة | أرسنال يسعي لخطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يسعي لخطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية نادي أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

آرتيتا يخلص خاميس من جحيم زيدان

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية بأن المدرب آرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي قد طلب من إدارة الجانرز سرعة التعاقد مع خاميس رودريغيز على سبيل الإعارة مع إدراج بند الشراء مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

مشاركات رودريجيز تكاد لا تُحصى هذا الموسم

ومنذ عودة رودريجيز إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم قادما من صفوف بارين ميونخ الألماني واللاعب يعاني من قلة المشاركة وسط سلسلة من الإصابات كانت كفيلة بتهميشه في تشكيلة زين الدين زيدان، لتتصعب فرص مشاركة صاحب الـ28 مع الميرينجي هذا الموسم مما قد يدفع الاعب للموافقة على عرض الأرسنال.

ريال مدريد يتصدر الليجا

وفي سياق متصل خطف ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني أمس الأحد بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم "الليجا" مستغلاً تعثر منافسه برشلونة الذي تلقى الخسارة أمام إشبيلية بثانية في الجولة ذاتها ، ليعتلي الملكي صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة مقابل 43 للبارسا الذي حل ثانياً.