رياضة | الريان القطري ضد إستقلال طهران .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والقنوات الناقلة.

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يستضيف نادي الريان القطري اليوم الثلاثاء 28 يناير، فريق إستقلال طهران الإيراني، ضمن مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لدور المجموعات، من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب أحمد بن علي في قطر.

ويأمل الريان القطري بقيادة مدربه دييجو آجيري في نسيان هزيمة الفريق الأخيرة ضد الغرافة في دوري نجوم قطر، والتركيز في مباراة إستقلال طهران لإنتزاع بطاقة التأهل من دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الإيراني بقيادة مدربه فيرهاد مجيدي في إستكمال مشواره في التصفيات، والإطاحة بالريان القطري في عقر داره.

وخاض فريق الإستقلال الدور السابق من التصفيات أمام نادي الكويت الكويتي، وتغلب عليه بثلاثية مقابل لا شئ، في المباراة التي أقيمت في طهران.

موعد مباراة الريان ضد إستقلال طهران والقنوات الناقلة لها

تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي، الرابعة والربع بتوقيت تونس والجزائر، الثالثة والربع بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة حصرياً على الهواء مباشرة عبر قناتي بي إن سبورت الأولى، وقناة الكأس الثالثة.

التشكيل المتوقع لمباراة الريان ضد إستقلال طهران

من المتوقع أن يبدأ المدرب دييجو آجيري مدرب الريان اللقاء بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: فهد بكر.

خط الدفاع: أحمد محمد - جابريل ميركادو - جاكي لي - محمد العلاوي.

خط الوسط: موفق عوض - فرانك كوم - رودريجو تاباتا.

خط الهجوم: ياسين إبراهيمي - يوهان بولي - عبد العزيز حاتم.

بينما من المنتظر أن تكون تشكيلة فيرهاد مجيدي مدرب الإستقلال للمباراة كما يلي:

حراسة المرمى: سيد حسين حسيني.

خط الدفاع: شاهين طاهرخاني - روزبيه تشيشمي - محمد دانيشجار.

خط الوسط: ميلاد زاكيبور - أراش ريزافاند - على كريمي - مسعود ريجي - فوريا غفوري.

خط الهجوم: مهدي غايدي - شيخ دياباتي.