رياضة | موعد مباراة الأهلي السعودي اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه اليوم الثلاثاء 28-1-2020 دوري أبطال أسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي السعودي اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه اليوم الثلاثاء 28-1-2020 دوري أبطال أسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة"، مباراة نارية تجمع بين فريق الأهلي ونظيره استقلال دوشنبه، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020، ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2019-2020.

ويشارك الأهلي في دوري أبطال آسيا، بما حصد المركز الرابع من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، خلف النصر صاحب اللقب، والهلال الزصيف، وفريق التعاون صاحب المركز الثالث، فيما تأهل استقلال دوشنبه إلى البطولة الآسيوية بعدما توج بلقب الدوري الطاجيسكتاني الموسم الماضي برصيد 51 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال آسيا.

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الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي أمام استقلال دوشنبه:-

يفتقد الأهلي لخدمات كلا من؛ عمر السومة وعبد الفتاح عسيري ومحمد العويس ومهند عسيري بسبب معاناتهم من الإصابات، فيما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: لوكاس ليما - محمد آل الفتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد

خط الوسط: يوسف البلايلي - جوزيف دي سوزا - إلفيس ساريتش - عبد الفتاح عسيري

خط الهجوم: دجانيني تافاريس - حسين المقهوري