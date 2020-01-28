رياضة | موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز Zamalek Channel

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز Zamalek Channel والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 28 يناير ضيفاً على فريق وادي دجلة، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز، وذلك بملعب السلام بمدينة القاهرة.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات عالية، بعد ضمان تأهله للدور ربع لنهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل سفره لأنجولا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي في مباراة تحصيل حاصل.

وسيكون الزمالك على موعد مع إنتزاع المركز الثالث من فريق الإتحاد السكندي، وذلك في حال فوزه على وادي دجلة في لقاء اليوم.

في المقابل تبدو حالة فريق وادي دجلة مستقرة في الوقت الحالي، بعد تحقيق فوز مهم على أسوان خلال الجولة الماضية، والهروب مؤقتاً من صراع الهبوط.

ترتيب الفريقين

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يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، حققها من سبعة إنتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين، له 17 هدفاً وعليه 9 أهداف.

بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة من 14 مباراة، بواقع ثلاثة إنتصارات وأربعة تعادلات وسبعة هزائم، له 16 هدفاً وعليه 22 هدفاً.

موعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك

تنطلق المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس، الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة.