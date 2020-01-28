شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع الأسطورة كوبي برايانت.. تأجيل قمة لوس أنجليس بين ليكرز وكليبرز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الاثنين، تأجيل مباراة قمة بين لوس أنجليس ليكرز أمام لوس أنجليس كليبرز، الثلاثاء، بعد مصرع الأسطورة كوبي برايانت.
كان برايانت، الفائز بلقب الدوري 5 مرات خلال 20 عاما مع ليكرز، وابنته البالغة 13 عاما، ضمن 9 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة هليكوبتر بالقرب من مدينة كالاباساس في كاليفورنيا.
وسيتم تحديد موعد مباراة قمة لوس أنجليس في وقت لاحق.
وقالت رابطة دوري السلة الأمريكي في بيان: «تم اتخاذ القرار احتراما لمنظمة ليكرز التي تشعر بالحزن البالغ بعد الوفاة المأسوية لأسطورة ليكرز كوبي برايانت وابنته جيانا و7 أشخاص آخرين في تحطم طائرة هليكوبتر».
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