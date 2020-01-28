شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: هو الاتحاد الإفريقى حكايته إيه.. ويؤكد: اتفقت للقاء أحمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه أجرى اتصالا مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، موضحا أنهما تبادلا الأحاديث الودية والاتفاق على لقائه عند عودته من رحلة العلاج.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أجريت اتصالا مهما بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تبدلنا فيه الأحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتى من رحلة العلاج إن شاء الله".



ونشر رئيس هيئة الترفيه، تدوينه قبلها، تسائل فيها: "هو الاتحاد الإفريقى حكايته إيه".





وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، طمأن متابعيه عن حالته الصحية، مقدما الشكر لمن سأل عنه، مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والأخبار الزائفة.

ونشر المستشار السعودى، صورة له أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية، ويبدو عليه التعب والإرهاق، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أشكر كل من سأل عنى، أنا بخير ولا تسمعون الاشاعات".

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كان المستشار تركى آل الشيخ، نشر صورة له داخل أحد المستشفيات، بعدما أصيب بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، وكشفت الصفحة الرسمية له وهو يجرى بعض الفحوصات الطبية ويتلقى العلاج.

من ناحية أخرى، أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفى للنادى بعد الجراحة الأخيرة التى أجراها مؤخرا فى أمريكا.

وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمستشار تركى آل الشيخ، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التى ألمت به، خاصة أنه سيخضع لجراحة أخرى خلال أيام، وأن يعود بموفور الصحة والعافية إلى وطنه وأهله ومحبيه.

وكان النادى الأهلى قد أصدر بيانا أكد خلاله عدم مناقشة استقالة الشيخ ترك آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.