شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُجهز عبد الله جمعة لموقعة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، البرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الطبى للفريق الأبيض، فى الفترة الأخيرة عقب إصابته بشد فى العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع الفريق فى مباراته أمام الجونة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد.

اقترب عبد الله جمعة من العودة للمشاركة مع الزمالك فى مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا.

Advertisements

ضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، لذا يُركز المدرب الفرنسى على مواصلة المشوار فى البطولة المحلية فى ظل المنافسة الشرسة مع أندية المربع الذهبى فى الموسم الجارى.

ومن المقرر، أن يغيب عبدالله جمعة عن مباراة الزمالك ووادى دجلة، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالهم 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.