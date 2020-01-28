شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض وادى دجلة لاستعارة عبد الرحمن بودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى الإسماعيلى فى مفاوضات مع مسئولي نادى وادى دجلة، من أجل استعارة عبد الرحمن بودى لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يرتبط "بودى" بعقد سار مع وادى دجلة لمدة 3 سنوات، ومن المنتظر أن يستطلع مسئولو دجلة رأي اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني للفريق الدجلاوى لتحديد مدى إمكانية الموافقة على خروج اللاعب والانتقال لصفوف الدراويش على سبيل الإعارة.

وكان مسئولو وادى دجلة، نجحوا فى التعاقد رسميًا مع الغانى رودني أنطوي مهاجم فريق تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري، لمدة ثلاث سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم مركز المهاجم وفقًا لطلب اليونانى تاكيس جونيس.

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وجاء تعاقد وادى دجلة مع أنطوى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

وضمت قائمة وادى دجلة لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، كلاً من: محمد عبد المنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبد الله محمود – محمود مرعى – أحمد سعيد – مروان حمدى – محمد هلال – اسحاقو يعقوبو – محمد عبد العاطى – بسام وليد – عمرو صالح – حسام عرفات – بوزاس فاسيلوس – عبد الكبير الوادى – إبراهيم عايش – رفيق كابو – أحمد رمضان بيكهام – عمر ميرا – محمد رضا.

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالها 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.