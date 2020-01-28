شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الاتحاد الإنجليزي.. الشاب ساكا يقود أرسنال للدور الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز اللاعب الشاب بوكايو ساكا هدفا وصنع آخر ليقود أرسنال إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتفوق 2-1 على بورنموث في استاد فيتاليتي، الاثنين.

وسجل الظهير الأيسر ساكا والمهاجم إيدي نيكيتا في غضون 26 دقيقة مع اعتماد أرسنال على تشكيلة من لاعبي الصف الثاني.

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وكافح أرسنال للنجاة من انتفاضة متأخرة ليضمن التأهل ومواجهة بورتسموث المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

ووضع ساكا، البالغ 18 عاما، الكرة في المرمى بتسديدة قوية من زاوية ضيقة قبل أن يرسل كرة عرضية قابلها نيكيتا إلى هدف بعد عودته إلى أرسنال عقب فترة إعارة في ليدز يونايتد.

وسجل سام سوريدج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وحاول بورنموث التعديل لكنه لم يجد الوقت الكافي.