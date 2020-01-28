شكرا لقرائتكم عبد العزيز: حسني عبد ربه كان بيتدخل في أرزاق البشر.. وجروس قتل روح المنافسة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد العزيز، نجم خط وسط الزمالك، عن كواليس أزمته مع حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

وقال عبد العزيز خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة بقناة الزمالك:" اختلفت في أكثر من مرة مع حسني عبدربه سواء داخل أو خارج الملعب".

وأوضح نجم الإسماعيلي السابق والزمالك الحالي:" حسني عبدربه يتدخل في عقود اللاعبين على الرغم من أنه كان يتقاضى أكثر منها عشرات المرات".

وتابع تصريحاته:" ليس من حق شخص أن يتحدث ويعترض عن أرزاق البشر، خاصةً إذا كان يحصل على أضعافها".

وأنهى حديثه مؤكداً ان عبدربه كثير الحديث عن خدمة نادي الإسماعيلي، قائلاً:"الحقيقة أنها لم تكن خدمات بل عمل مثل أي عمل اّخر وبمقابل مالي كبير وليس على سبيل العمل الخدمي".

و أعرب عبد العزيز، عن استئيائه من غياب روح التنافس الشرف بين لاعبي الفريق خلال ولاية السويسري جروس.

وقال "زيزو":" جروس حال دون وجود تنافس بين لاعبي الفريق خلال ولايته، لعدم قيامه بالتدوير واللعب بمجموعة محددة جميع المباريات الرسمية".

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وأوضح:" تلقيت عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز وأبلغت جروس بالعرض ولكنه رفض رحيلي وأبلغني أنني ضمن العناصر الأساسية للفريق".

وأنهى تصريحاته:" فوجئت بغيابي التام عن المشاركة بعدما عُدت من اصابة في الكتف وكنت أندهش من عدم منحي فرصة المشاركة في المباريات خلال ولايته".

أبدى عبد العزيز، تفاؤلاً كبيراً بقدرة الفريق الأبيض على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وبرر تفاؤله بقدرات اللاعبين وامتلاك الزمالك عناصر مميزة للغاية بفضل الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي في الصيف الماضي.

واشترط عبد العزيز بعض الأمور التي تمنح الزمالك معانقة اللقب الأفريقي، مؤكداً أن روح وإصرار اللاعبين كان السر في التتويج بالكونفدرالية في العام الماضي، متنمنياً أن تتكر حالة الروح القتالية خلال مشوار الفريق بدوري الأبطال في النسخة الجارية.

كما أعرب عبد العزيز عن ثقته في قدرة الزمالك في اللحاق بقمة الدوري الممتاز والمنافسة بقوة على الدرع المحلي هذا الموسم رغم فارق النقاط الكبير، قائلاً:" المشوار لازال طويلاً، وأتوقع عودة قوية للزمالك في زل تحسنت النتائج والأداء في المباريات الأخيرة".