شكرا لقرائتكم احتجاز بعثة منتخب الكاراتيه بمطار القاهرة بادعاء تهريب "بدل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولى مطار القاهرة بحجز بعثة منتخب الكاراتيه العائدة من فرنسا بعد المشاركة فى منافسات الدورى العالمى و التى حقق خلالها اللاعبون ٤ ميداليات متنوعة .

وفوجئ أفراد البعثة بتوقيفهم فى المطار بداعى تهريب " بدل " الكاراتيه لوجود أكثر من بدلة مع كل فرد بالبعثة ، وبالتحديد ٤ بدل مع كل لاعب فتم اتهامهم بتهريب الملابس القادمة من فرنسا ، وهو ما استغرق قرابة 30 دقيقة وسط توجيه الاتهام والرد .

من جانبه أكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة أن هناك مؤامرة يتعرض لها المجلس الحالى بعد نجاحه فى عدة بطولات وآخرها الدورى العالمى للكاراتيه .

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وعن تواجد أكثر من بدلة من اللاعبين فى الحقائب كشف الدهراوى أنه طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى بتعديل ملابس الكاراتيه فاللاعب ذات الحزام الأزرق يرتدى بدلة بها علامه زرقاء على الكتف ولاعب الحزام الأحمر يرتدى بدلة بها علامه حمراء على الكتف وذلك سوف يتم تطبيقه فى الدورى العالمى فى باريس فتم شراء البدل من الوكيل المعتمد فى القاهرة واستلام البدل فى باريس لكى يستخدمها اللاعبين فى البطوله إجبارى طبقا التعديل الدولى ولن يسمح للاعب بالاشتراك بأى بدلة أخرى وبالتالى يصبح مع كل لاعب بدلتين فى البطولة ، وما اثير عن احتجاز البعثة فهو من المتآمرين الذين يريدون تشويه صورة الاتحاد .

وأضاف رئيس الاتحاد أن جميع أفراد البعثة انصرفوا من المطار متجهين إلى منازلهم بعد توضيح الصورة الحقيقة الأمر وإحباط محاولة تشويه الاتحاد .

وتضم قائمة المنتخب 13 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 5 لاعبات وهن: جيانا فاروق وياسمين حمدى، ورضوى سيد، وسارة عاصم، بالإضافة إلى فريال أشرف، وعلى مستوى الأولاد على الصوى، وأحمد أشرف، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، وعلى الكومى، وإسلام أحمد بالإضافة إلى يوسف أشرف.

ويرافق البعثة سامح الشبراوى رئيسا للبعثة، هانى قشطة، و مصطفى ابراهيم مدربان، وعماد السرسى، وطارق رجائى حكمان، ويشارك فى البطولة المدرب محمد عبد الرجال جودة على نفقة الشركة الراعية، واللاعبات سهيلة أحمد، و ريم أحمد على نفقتهما الخاصة.