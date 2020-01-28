شكرا لقرائتكم زيزو:حسنى عبد ربه كان يتدخل فى عقود اللاعبين وبياخد قدهم 10 مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد العزيز، نجم خط وسط الزمالك، عن كواليس أزمته مع حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

وقال عبد العزيز خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة بقناة الزمالك:" اختلفت في أكثر من مرة مع حسني عبدربه سواء داخل أو خارج الملعب.

وأوضح نجم الإسماعيلي السابق والزمالك الحالي:" حسني عبدربه يتدخل في عقود اللاعبين على الرغم من أنه كان يتقاضى أكثر منها عشرات المرات".

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وتابع تصريحاته:" ليس من حق شخص أن يتحدث ويعترض عن أرزاق البشر، خاصةً إذا كان يحصل على أضعافها".

وأنهى حديثه مؤكداً ان عبدربه كثير الحديث عن خدمة نادي الإسماعيلي، قائلاً:"الحقيقة أنها لم تكن خدمات بل عمل مثل أي عمل اّخر وبمقابل مالي كبير وليس على سبيل العمل الخدمي".