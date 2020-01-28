شكرا لقرائتكم محمود عبد العزيز: تعودت على إصابة الصليبى والزمالك افتقد بوطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك أنه تعود على إصابة الرباط الصليبى مشيرا إلى أنه أٌصيب مرتين في الركبة اليمنى بصفوف الإسماعيلي، ثم تعرضت لنفس الإصابة مع الزمالك في الركبة اليسرى خلال مباراة المقاصة".

وتحدث عبد العزيز خلال استضافته فى برنامج زملكاوى مع الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك عن تفاصيل إصابته بالصليبى مع الفريق الأبيض قائلا :" كنت مصابا في العضلة الأمامية قبل لقاء المقاصة، وكنت خارج حسابات الجهاز الفني بشكل كبير، لكنني شاركت في المباراة، وأصبت بعد ربع ساعة بعد تدخل من ميدو جابر، وبالطبع لم يتعمد إصابتي".

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أضاف عبد العزيز إن الزمالك لا بد ألا يفقد نقاطا جديدة فى الدورى إذا أراد المنافسة على اللقب موضحا أنه متفائل بمشوار الفريق الأبيض فى دوري أبطال أفريقيا والوصول بعيدا مؤكدا أن فرص فريقه قوية خاصة أنه يمتلك نجوم كبار.

أشار محمود عبد العزيز أن إصابة المغربى خالد بوطيب فرقت كثيرا مع الزمالك خاصة أنه لاعب مميز ويستطيع صناعة الفارق " متابعا :"المنافسة بين اللاعبين كانت غائبة، لأن جروس كان يعتمد على عناصر معينة، أما ميتشو، فالنتائج لم تساعده".