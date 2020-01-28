شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة الصالات ينهي استعداداته لمواجهة غينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم منتخب مصر لكرة الصالات اليوم الثلاثاء، استعدادته لمواجهة غينيا غدا الأربعاء في افتتاح مباريات الفراعنة بنهائيات بطولة الأمم الأفريقية بدولة المغرب والمؤهلة لكأس العالم بـ ليتوانيا، وتستمر البطولة حتي 7 فبراير 2020.

وتقيم بعثة المنتخب في مدينة العيون، واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبا هم: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

وتفتتح البطولة اليوم بلقاءات المجموعة الأولى غينيا الاستوائية في مواجهة جنوب أفريقيا والمغرب البلد المضيف في مواجهة ليبيا، وتقام مباريات المجموعة الثانية غدا الأربعاء والتى تضم المنتخب المصرى في مواجهة غينيا وأنجولا في مواجهة موزمبيق ، ثم مباراة الفراعنة مع أنجولا يوم 31 يناير ثم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير ، و أكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.