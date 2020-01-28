شكرا لقرائتكم عمرو جمال: مريت بظروف صعبة بسبب الإصابات.. وأزارو أفضل من إيفونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال عمرو جمال، في تصريحات تلفزيونية :"واجهتني ظروف صعبة الفترة الماضية، عندما عدت للاهلي في يناير الماضي، كنت قريبا من المشاركة مع الفريق بشكل أساسي، ولكن تعرضت للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، تسببت في ابتعادي عن الفريق لمدة شهرين وبعد عودتي تجددت الاصابة مرة اخرى" ، مضيفاً "احتاج للمشاركة في 4 مباريات على الاقل لكي استعيد مستواي الفني الذي كنت عليه"ّ.

وأعرب عمرو جمال، عن حزنه الشديد لرحيل المغربي وليد أزارو، عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قائلاً "حزين جدا لرحيل آزارو، عن النادي "، مؤكدا أن المهاجم المغربي أفضل من لعب بجوارهم في القلعة الحمراء.

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وأضاف :"أزارو، من أفضل المهاجمين الآجانب الذين جاءوا إلى النادي الأهلي في السنوات الماضية، وحقق أرقام لم يحققها اي مهاجم أجنبي مع الفريق الأحمر".

وأوضح :"المهاجم المغربي أفضل من المهاجم الجابوني ماليك ايفونا، الذي لم يحقق الأرقام التي حققها آزارو"، موضحا :"بالتأكيد اللاعب سيعود للأهلي مرة اخرى بعد نهاية فترة اعارته مع نادي الاتفاق السعودي، لاحتياج الفريق لخدماته الفنية".