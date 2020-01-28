شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حمدان يهنئ النصر بكأس الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى زار الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر مساء أمس الاثنين مقر النادي والتقى بالجهاز الفني واللاعبين لتهنئتهم بتحقيق لقب كأس الخليج العربي، وكان النصر قد توج بلقب كأس الخليج العربي الجمعة قبل الماضي بعد الفوز على شباب الأهلي في لقاء النهائي الذي أقيم على استاد الوصل بزعبيل.

وطالب الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم اللاعبين ببذل المزيد من الجهد في الفترة القادمة لتحقيق أهداف العميد وتطلعاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راشد بن حمدان يهنئ النصر بكأس الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.