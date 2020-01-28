العالم يبكي كوبي براينت .. الأسطورة والإنسان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أسطورة السلة الأمريكية كوبي براينت (41 عاماً)، الذي لقي مصرعه أمس الأول، إثر تحطم طائرته الخاصة. وكتب سموه تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» باللغة الإنجليزية ترجمتها: «لقد حملت رسالة ملهمة لشبابنا في دبي، وساعدتهم على تحقيق أحلامهم. الأبطال يأتون ويذهبون، لكن الأساطير تبقى إلى الأبد». كما نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الفقيد بتغريدة في تويتر كتب فيها بالانجليزية ما ترجمته: «لقد فقد العالم الرياضي ملهماً وأيقونة تنظر إليه الملايين من الناس».

وأحدث مصرع كوبي براينت ألماً لا يمكن وصفه في الولايات المتحدة والعالم، وكانت مباريات أمس الأول الأحد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مناسبة لتذكر هذا الأسطورة الذي فرض نفسه داخل وخارج اللعبة، وتوفي في حادث تحطم طائرته الخاصة مع ابنته جيانا (13 عاماً) و7 أشخاص آخرين ضمنهم صديقة «جي جي»، ووالدها والطيار. ولقي براينت، المتوج بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات بقميص لوس أنجلوس ليكرز إضافة إلى ذهبيتين أولمبيتين مع المنتخب، حتفه في العاشرة صباح أمس الأول في كالاباساس بمدينة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا، واكتشف الحادث مجموعة من الدراجين لمحوا الدخان.

وبرغم فتح تحقيق بالحادث فإن شهوداً قالوا بأن المحرك أصدر صوتاً غريباً قبل سقوط الطائرة بالقرب من منزل نجمة تلفزيون الواقع كورتني كاراداشيان. وكان يعرف عن براينت التنقل بالهليكوبتر كثيراً منذ أن كان لاعباً من أجل تجنب الزحام المروري الشهير في لوس أنجلوس، وقال مسؤولون إن طائرته من طراز سيكورسكي إس-76 سقطت في أجواء ضبابية. وكان براينت من الرياضيين المشهورين حول العالم، والذين يعرفون فقط باسمهم الأول، ومشجعاً لكرة القدم وكرة السلة للسيدات، وتحدث اللغة الإيطالية بعدما أمضى جزءاً من شبابه في إيطاليا؛ حيث لعب والده جو براينت عدة مواسم هناك كلاعب محترف، كما فاز بجائزة الأوسكار 2018، بجانب جلين كين، عن فيلم الرسوم المتحركة القصير «دير باسكتبول». واتهم براينت بالاعتداء الجنسي في 2003 بواسطة عاملة في فندق في كولورادو مما لطخ سمعته، وأدى لتغطية صحفية واسعة للمحاكمة. ونفى براينت المزاعم، وسقطت التهم بعد ذلك بعد رفض المرأة الإدلاء بشهادتها.

النجوم فقدوا الأخ

قال كريم عبد الجبار، صاحب المركز الأول في قائمة مسجلي النقاط في دوري كرة السلة الأمريكي عبر العصور ولاعب ليكرز السابق، في حسابه على تويتر «أغلب الناس ستتذكر كوبي كرياضي مذهل ألهم جيلاً بأكمله من لاعبي كرة السلة. لكني سأتذكره دائماً كرجل كان أكثر من مجرد رياضي».

وعلق أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردن الذي لطالما شُبِهَ براينت به ونعى «بلاك مامبا» بالقول إنه سيتم تذكر براينت كأحد أعظم اللاعبين في اللعبة، مضيفاً «لا يمكن للكلمات أن تصف الألم الذي أشعر به.أحببت كوبي، لقد كان كالأخ الصغير بالنسبة لي».

وقال أونيل في حسابه على تويتر: «لا توجد هناك كلمات تعبر عن الألم الذي أشعر به جراء كارثة خسارة ابنة أخي جيجي وأخي. كوبي براينت، أحبك وسأفتقدك.

ورأى نجم الملاكمة الفلبيني ماني باكياو، المعروف بعشقه لكرة السلة، أن «العالم خسر اليوم أسطورة، لكن التأثير والإرث اللذين تركهما خلفه سيستمران إلى الأبد». وأهدى نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار الهدف الثاني الذي سجله لفريقه باريس سان جرمان ضد ليل (2-صفر) في الدوري الفرنسي إلى روح براينت، وقال: «محزن للغاية لعالم الرياضة ولنا جميعاً، ليس فقط لمحبي كرة السلة وذلك بسبب كل ما فعله من أجل الرياضة».

أوباما: قلبنا محطم

رأى الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، العاشق لكرة السلة، في تغريدة على تويتر إن «كوبي كان أسطورة في الملعب، وبدأ للتو ما يمكن أن يكون بنفس القدر من أهمية في الفصل الثاني من حياته». وبالنسبة لأسطورة بوسطن سلتيكس لاري بيرد فإن «نجمه كان مستمراً في الارتفاع يومياً ولم يكن يعرف حدوداً بسبب مواهبه الفكرية والإبداعية الكثيرة ورغبته في رد الجميل للآخرين. كان شغفه باللعبة وعائلته والآخرين واضحاً في كل ما أنجزه». وفي لوس أنجلوس.

Advertisements

ليبرون جيمس يغرد باكياً

احتل براينت المركز الثالث في قائمة مسجلي النقاط عبر العصور برصيد 33643 نقطة حتى تجاوزه ليبرون جيمس السبت. وفي آخر تغريدة له على تويتر، أشاد براينت بإنجاز جيمس وكتب «لتواصل دفع اللعبة للأمام. لك كامل احترامي يا أخي». وشوهد ليبرون جيمس وهو يبكي عند تلقيه نبأ الحادث بعدما نشرت شبكة البي بي سي مقطع فيديو بالخطأ لجيمس وهو يلعب أثناء نقل نبأ مصرع براينت وابنته.