80 ألف درهم غرامة لنادي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم نادي الشارقة 80 ألف درهم؛ لقيام عدد من مشجعيه عقب مباراة الفريق مع شباب الأهلي ضمن الجولة ال13 لدوري الخليج العربي، بإتلاف مقاعد في الدرجة الثانية باستاد راشد، كما عاقبت اللجنة مدير فريق الشارقة عبدالعزيز محمد بتغريمه 10 آلاف درهم؛ بسبب تصريحات إعلامية اعتبرتها اللجنة مسيئة بحق حكم المباراة عادل النقبي.

وفي السياق نفسه أوقفت «الانضباط» لاعب بني ياس جون تيبار مباراة رسمية واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم؛ لقيامه بالاعتداء على لاعب من النصر دون كرة.