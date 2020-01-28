شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يهزم بيروت 93-78 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس
حقق منتخب الإمارات لكرة السلة فوزاً مستحقاً على فريق بيروت اللبناني بفارق 15نقطة وبنتيجة 93-78 في المباراة التي جرت بينهما، أمس، ضمن بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تستضيف منافساتها صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بدبي حتى الأول من فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 11 فريقاً تمثل نخبة أندية القارتين الآسيوية والإفريقية في كرة السلة.
وكان الفوز الإماراتي هو الأول في البطولة بعد خسارتين متتاليتين أمام بطل الفلبين في الافتتاح، وبطل تونس أمس الأول. وساهم فوز المنتخب في تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة، واللحاق بالكبار في الأدوار النهائية.
وفي مباراة سابقة، شهدت الجولة فوز بطل الأندية العربية الاتحاد السكندري المصري، على الوثبة السوري 96-64.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الإمارات يهزم بيروت 93-78 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.