منتخب الإمارات يهزم بيروت 93-78

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

حقق منتخب الإمارات لكرة السلة فوزاً مستحقاً على فريق بيروت اللبناني بفارق 15نقطة وبنتيجة 93-78 في المباراة التي جرت بينهما، أمس، ضمن بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تستضيف منافساتها صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بدبي حتى الأول من فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 11 فريقاً تمثل نخبة أندية القارتين الآسيوية والإفريقية في كرة السلة.

وكان الفوز الإماراتي هو الأول في البطولة بعد خسارتين متتاليتين أمام بطل الفلبين في الافتتاح، وبطل تونس أمس الأول. وساهم فوز المنتخب في تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة، واللحاق بالكبار في الأدوار النهائية.

وفي مباراة سابقة، شهدت الجولة فوز بطل الأندية العربية الاتحاد السكندري المصري، على الوثبة السوري 96-64.