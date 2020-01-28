البطائح ومليحة وكلباء تتألق في دولية خورفكان للصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أسفرت مباريات الجولة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لأندية كرة قدم الصالات 2020 عن فوز البنك الأهلي المصري على الحمرية بسباعية نظيفة، وتعادل دبا الحصن مع ميزي فيل المجري 2-2، وخسارة خورفكان من مسك زيلينا السلوفاكي 5-2، ليصبح فريقا ناديي البطائح واتحاد كلباء من أقرب الفرق المحلية المرشحة إلى بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة.

خاضت فرق البطائح ومليحة واتحاد كلباء مواجهات حاسمة في الصراع على البطاقات المؤهلة إلى نصف نهائي البطولة وما زالت حظوظ هذه الفرق قائمة بعد الخروج الرسمي لخورفكان بعد الخسارتين المتتاليتين من مليحة 4-3، ومن الفريق السلوفاكي 5-2، وخروج الحمرية أيضاً بعد خسارتين من الفريق المصري 7-صفر ومن البطائح 10 -1، وكذلك فريق دبا الحصن الذي يمتلك نقطتين من تعادلين مع الفريق المجري 2-2 ومع اتحاد كلباء 4-4.

وعلى العموم أصبحت كل الآمال معقودة على فرق البطائح ومليحة واتحاد كلباء لأجل المحافظة على وجود الأندية الإماراتية في الدور نصف النهائي، والمحافظة على المنافسة على لقب النسخة الأولى من البطولة.

وأشاد رؤساء أندية، وعلى رأسهم سالم النقبي رئيس نادي خورفكان ورؤساء أندية الحمرية ودبا الحصن واتحاد كلباء والبطائح ومليحة بخطوة مجلس الشارقة الرياضي بتنظيم بطولة دولية لكرة الصالات للارتقاء باللعبة، واعتبر رؤساء أندية الإمارة الباسمة تنظيم مثل هذه البطولات في مختلف الألعاب يصب في مصلحة الرياضة، ويسهم في اكتساب اللاعبين مزيداً من الخبرات الدولية باللعب مع مدارس مختلفة في اللعبة، وتوجهت جميع أندية الشارقة بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على الرعاية الكريمة للبطولة، وتوجهوا بالشكر إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان، لافتتاح البطولة وإعلان الانطلاقة وضربة البداية للنسخة الأولى، وتوجهت أندية الشارقة بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس على فكرة تنظيم البطولة والمتابعة والاهتمام، كما تقدموا بالشكر إلى اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، واتحاد الكرة وأسرة نادي خورفكان الرياضي الذي أحسن تنظيم البطولة.