العين يواجه الوصل وشباب الأهلي يقابل بني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجريت أمس قرعة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأوقعت القرعة العين مع الوصل، والشارقة مع اتحاد كلباء، ويلعب شباب الأهلي مع بني ياس، فيما يلتقي الظفرة مع الجزيرة.

وبالنسبة لقرعة نصف النهائي سيلعب الفائز من مباراة العين والوصل مع الفائز من مباراة الشارقة واتحاد كلباء، و الفائز من مباراة شباب الأهلي وبني ياس يواجه الفائز من مباراة الظفرة والجزيرة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة القدم أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة هي البطولة الأغلى وتعد جزءاً أساسياً من التاريخ الرياضي الإماراتي وستبقى كذلك ،مشيراً إلى أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة، مؤكداً أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته لجعل نسخة 2020 مميزة في كل تفاصيلها، متمنياً للفرق التي تأهلت التوفيق ودعا الجمهور إلى المشاركة الفعالة فيها.