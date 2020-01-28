أهلي جدة يعاني قبل لقاء الاستقلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يواجه السويسري كرستيان جروس مدرب أهلي جدة مأزقاً كبيراً قبل ساعات من لقاء فريقه لضيفه الاستقلال الطاجيكي ضمن ملحق دوري أبطال آسيا 2020، ويتمثل المأزق بافتقاد الكتيبة الخضراء لخدمات الهداف السوري عمر السومة بداعي الإصابة على مستوى الكتف، والتي داهمت أيضاً عبدالفتاح عسيري، ومهند عسيري، وهناك شكوك حول مقدرة الجزائري يوسف البلايلي على المشاركة لعدم تعافيه من إصابته العضلية.

وستقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة عند التاسعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ويتأهل الفائز إلى المجموعة الأولى التي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي.

على صعيد متصل، أبرم الأهلي عقداً لمدة 3 سنوات مع مدافع التعاون طلال العبسي الذي دخل الفترة الحرة من دون أن يتوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه.

ومن جانبه اتفق الهلال مع مدافعه علي البليهي (31 سنة) على تمديد عقد الأخير حتى 2023 مقابل أجر سنوي يبلغ 6 ملايين ريال سعودي.

وتشير المصادر إلى أن أزرق العاصمة اتفق مع حارس المنتخب السعودي تحت 23 سنة محمد اليامي ليكون هلالياً بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه الحالي أهلي جدة خلال الفترة القادمة.