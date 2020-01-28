بيدرو: تعلمت من مورينهو أن التحديات الكبيرة تصنع فريقاً كبيراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يستهل العين مشواره الآسيوي في تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة بمواجهة ضيفه بونيودكور الأوزبكي باستاد هزاع بن زايد في مباراة «الملحق» المؤهلة لدور المجموعات لموسم 2020، حيث يتطلع «زعيم الإمارات» الى تحقيق الفوز والانضمام للمجموعة الرابعة التي يتواجد فيها فريق النصر السعودي وسابهان الإيراني والسد القطري. وأكمل العين استعداداته للقاء بسلسلة من التدريبات بالإضافة الى مباراة خورفكان في دوري الخليج العربي التي كسبها بثلاثية نظيفة، واختتم أمس تدريباته وسط معنويات عالية، وأطمأن الجهاز الفني بقيادة البرتقالي بيدرو ايمانويل على جاهزية جميع اللاعبين للمواجهة المصيرية التي لا تقبل القسمة على اثنين ولا بأنصاف الحلول، كما وضع في المران اللمسات الأخيرة على الطريقة التي سيلعب بها من واقع مشاهدته للمنافس الأوزبكي في مباراته السابقة أمام الزوراء العراقي التي فاز فيها برباعية صعدت به الى مباراة اليوم. ومن المتوقع أن يلعب العين بتشكيلته المعروفة التي يقودها خالد عيسى في حراسة المرمى بجانب المدافع إسماعيل أحمد والياباني شيوتاني وبندر الأحبابي ويحيى نادر والمهاجم لابا كودوجو، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة كايو كانيدو. يدير اللقاء طاقم كوري جنوبي بقيادة كو يونغ جين حكماً الساحة، بينما يراقب المباراة الطاجيكي إسلاموف دافليت ماند والسنغافوري عبد الملك بن عبد البشير يراقب الحكام.

وأكد البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب العين أن اللعب بتوازن سيكون سلاحهم للتأهل للدور المجموعات. مشيراً الى كامل استعداداتهم للمباراة ورغبتهم الكبيرة في تحقيق النصر. وقال في المؤتمر الصحفي: هي مباراة واحدة ومهمة جداً بالنسبة لنا واستعددنا لها بشكل جيد من كافة النواحي، وعلى لاعبينا فرض أسلوبهم والتحرك بكرة وبدون كرة وأن يكونوا منظمين، نعلم أننا نواجه فريقاً جيداً يفضل السيطرة والاستحواذ على الكرة ثم اللعب على الهجمات السريعة المرتدة، لذلك أتمنى أن نطبق ما تدربنا عليه وأن نلعب بتوازن وأن يكون النصر حليفنا في النهاية. وأضاف: هدف ورغبة الطرفين واحد هو الفوز والصعود لمرحلة المجموعات ومن هنا تأتي صعوبة وأهمية المباراة، ولكي نحقق هدفنا علينا أن نكون الأفضل في الميدان، كما أتوقع مساندة قوية من جماهيرنا، لأن قوتنا ستزداد بحضورهم، خصوصاً أنها من أهم مبارياتنا في الموسم. وعن الدرس الذي تعلمه من المدرب الكبير مورينهو عندما كان مساعداً له في فريق بورتو وسينقله الى لاعبي العين قال بيدرو: أهم درس تعلمته هو أن التحديات الكبيرة تصنع فريقاً كبيراً ونحن اليوم أمام تحدٍ كبير يجب أن نكون أقوياء وكباراً في الملعب.

وأكد قائد العين إسماعيل أحمد جاهزيتهم بنسبة 100% للضيف الأوزبكي ورغبتهم القوية في تحقيق النصر والصعود لمرحلة المجموعات وقال: نحن أمام تحدٍ جديد تعودنا عليه، بالتأكيد المباراة لن تكون سهلة أمام منافس جيد ومنظم ويملك نفس الرغبة والطموح في التأهل لمرحلة المجموعات، ومن جانبنا استعددنا بصورة جيدة ومعنوياتنا عالية ولا ننسى أن المباراة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا لذلك نتوقع مساندة قوية من جماهيرنا التي لا تحتاج الى دعوة وتعي دورها تماماً، خصوصاً أننا نلعب باسم الوطن ونسعى الى تمثيل الدولة خير تمثيل.



الزعيم «بنفسجي» وبونيودكور «أبيض»

Advertisements



تقرر في الاجتماع الفني أن يرتدي الزعيم القميص البنفسجي الكامل، في حين تقرر أن يرتدي الحارس القميص البرتقالي، اللون الذهبي للإحماء، أما فريق بونيودكور فسيرتدي القميص الأبيض المحدد باللون الأزرق، وسيرتدي الحارس الزي الأسود الكامل وقميص الإحماء سيكون الفضي. وتقرر فتح البوابات للجماهير في تمام الساعة الخامسة إلا ثلثاً.



فاديم: جئنا للفوز رغم صعوبة المهمة



أشار فاديم إبرايموف مدرب فريق بونيودكور الأوزبكي إلى أهمية المباراة الواحدة التي لا تقبل القسمة على اثنين، وأنهم جاؤوا إلى العين من أجل الفوز، بالرغم من إدراكهم صعوبة المهمة. مشيراً إلى أن لديه بعض الغيابات تصل إلى 8 لاعبين، بسبب المشاركات الوطنية. وقال: نعلم أن العين فريق قوي، ولديه خبرة في هذه البطولة، إلا أننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز فقط، لدي بعض المعلومات التي أود الاحتفاظ بها لنفسي. وأضاف: المشكلة الوحيدة التي تواجهنا ونعانيها هي أن مباراة اليوم هي الثانية لنا لعدم انطلاق موسمنا الرياضي.