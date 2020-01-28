4 مواجهات تحدد هوية ربع نهائي دولية دبي للسلة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

تدخل بطولة دبي الدولية ال31 لكرة السلة المقامة بصالة نادي شباب الأهلي بمشاركة 11 فريقاً، اليوم، المرحلة قبل الأخيرة من الدور التمهيدي، بإقامة 4 مباريات، ستلعب نتائجها دوراً مهماً في تحديد هوية الفرق التي تتأهل لربع النهائي، المواجهة الأولى تنطلق في الثالثة عصراً بلقاء سلا المغربي مع هوبس اللبناني في لقاء يسعى من خلاله الطرفان لحسم وصافة المجموعة الأولى خلف المتصدر الرياضي اللبناني، يعقبها في نفس المجموعة لقاء الجامعة الأمريكية مع الاتحاد السكندري بطل العرب المتعثر الذي مني بثلاث خسائر متتالية، وفي السابعة ولحساب نفس المجموعة يلتقي الوثبة السوري مع الرياضي اللبناني حامل اللقب، وفي اللقاء الختامي اليوم يلتقي فريق بيروت اللبناني الطموح مع فريق مايتي سبورت الفلبيني متصدر المجموعة الثانية. وفي مباريات أمس الأول حقق هوبس اللبناني فوزه الثاني على التوالي على حساب الاتحاد السكندري بطل العرب 88-86، كانت الفترة الثالثة هي نقطة تحول في المباراة عندما تفوق الفريق اللبناني 30-18 مما أتاح له فرصة التقدم 68-61 بعدما كانت كفة الاتحاد السكندري هي الأرجح في الفترة الثانية، بينما كانت الفترة الرابعة سجالاً لدرجة أنها شهدت ثلاثة تعادلات، إلى أن حسمها هوبس في آخر 7 ثوان، تاركاً بطل العرب في المركز الرابع، وبهذا الفوز رفع هوبس رصيده إلى 4 نقاط، بينما تعرض الاتحاد السكندري لخسارة ثالثة تاركاً أكثر من علامة استفهام حول مستواه المتواضع في البطولة.

وواصل الرياضي اللبناني مشواره نحو الاحتفاظ بلقبه، بعد فوزه على سلا المغربي 82-77 ليحتفظ بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ورغم الأفضلية للرياضي طوال الفترات، فإن سلا كان نداً قوياً لحامل اللقب، وتمكن في الدقائق الأخيرة من إدراك التعادل، بعدما حافظ الرياضي على فارق النقاط المريح طوال الوقت، لكن شخصية البطل التي فرضها الرياضي جعلته يتمسك بالفوز.

وحقق الرادسي التونسي متصدر المجموعة الثانية فوزاً صعباً على الاتحاد الحلبي 63-62، والملفت أن الفريق السوري كان متقدماً بفارق نقطة في آخر ثانيتين ثم خطف الرادسي الفوز مع صافرة النهاية، وفي آخر المباريات، حقق الوثبة السوري أول فوز له في المجموعة الأولى وفي الوقت الإضافي الأول بنتيجة 93-90.

وأكد جاد الحاج مدرب فريق هوبس اللبناني أن فريقه يخوض كل مباراة كأنها بمثابة نهائي بطولة، وهذا الشعار يخلق الحماسة والقوة في نفوس لاعبيه، وقال إنه مرتاح لأداء فريقه، بالرغم من أنه في بعض الفترات يتراجع مستواه، وهذا شيء يحدث في لقاءات كرة السلة، وذكر أن تفوقهم على الاتحاد السكندري سيعطي هوبس دفعة قوية في بقية المباريات.

وأعرب أحمد فران مدرب الرياضي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، مؤكداً أنه يتطلع الآن للنتائج، أما الأداء فإنه يتحسن مع مرور الوقت، بعد وصول الفريق لمرحلة الانسجام المطلوبة، وبسؤاله عن مباراته مع هوبس، وكيفية مواجهة سرعة منافسه، والتي أظهرها أمام الاتحاد السكندري، أوضح أن هوبس يلعب من دون ضغوط، بعكس الرياضي المطالب بالاحتفاظ باللقب.

واكتفى سعيد البوزيدي مدرب سلا بالقول إن المشكلة التي واجهتهم هي غياب التركيز في اللحظات الحاسمة التي نجح فيها الرياضي بالتعامل معها بشكل جيد.



حيدر يلتحق بالرياضي في الأدوار النهائية



يلتحق النجم اللبناني المعروف علي حيدر بالرياضي في الأدوار النهائية، بعد انتهاء مهمته مع الوحدات الأردني، ليشكل إضافة قوية لحامل اللقب، باعتباره من أبرز اللاعبين اللبنانيين في المرحلة الحالية، وكانت بصمته واضحة في فريق الوحدات الذي قاده للنهائي، وتجدر الإشارة إلى أن علي لعب في صفوف بيروت في بطولة الأندية العربية التي أقيمت في بيروت العام الماضي، قبل أن يحترف في الأردن.