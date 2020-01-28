الأسترالي هيربرت يتقدم لوصافة «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الأسترالي لوكاس هيربرت إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية هذا الموسم، بفضل فوزه بلقب بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت على ملعب المجلس، في نادي الإمارات للجولف على مدار الأيام الماضية.

ورفع هيربرت الكأس ذا التصميم الفريد من نوعه على شكل «الدلة العربية»، ليكون أول ألقابه على الإطلاق في الجولة الأوروبية طوال مسيرته، ليحصد 710 نقاط، جعلته يتقدم إلى المركز الثاني على لائحة الترتيب الصادر أمس من الجولة الأوروبية، بمجموع 731,4 نقطة.

وعوض هيربرت حلوله بالمركز السابع والستين في بطولة أبوظبي إتش إس بي إسي، التي أقيمت الأسبوع الماضي، بعدما تقدم تدريجياً وخالف التوقعات، وخطف اللقب بعد جولتين فاصلتين مع الجنوب إفريقي كريستيان بيزودينهوت، الذي حل وصيفاً ليحصد 472 نقطة، جعلته يتقدم 71 خطوة دفعة واحدة على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي»، ليتواجد بالمركز الثامن برصيد 515.5 نقطة.ورغم عدم تكراره النجاح الذي حققه في أبوظبي، فإن الإنجليزي لي ويستوود حافظ على صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1,183.2 نقطة، وتقدم الإسباني أدري آرناوس الذي حل بالمركز الثالث شراكة في بطولة دبي، 87 مركزاً دفعة واحدة، ليصبح بالمركز الخامس عشر على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي».