«أرجان» لرئيس الدولة تحلق بسباق جامعة أبوظبي في «يوم شادويل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توجت الفرس «أرجان» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بلقب سباق جامعة أبوظبي، في الحفل التاسع من سباقات مضمار أبوظبي (يوم شادويل)، الذي جرت أحداثه أمس الأول، والذي شهد 6 أشواط مثيرة، وحضر السباق الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبئية، وزكي أنور نسيبة وزير الدولة بوزارة الخارجية، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وعبدالله المرر المدير التنفيذي لمكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واللواء الدكتور أحمد بن ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وأقيم السباق برعاية مزارع وإسطبلات شادويل وديرنزتاون العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وخطفت «أرجان» اللقب في الشوط الأول المخصص للخيول العربية بلقب «جامعة أبوظبي» بأداء رائع، بقيادة فابريس فيرون وإشراف ايريك ليمارنتيل، وأنهت البطلة مسافة الشوط بتوقيت قدره 2:31:14 دقيقة.

وظفر المهر«جاب نزاعة» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بالشوط الثاني من سباق كلية آل مكتوم، والذي خصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 جواداً، وحقق «جاب نزاعة» الفوز بقيادة روبسون فريش وإشراف عرفان الهي، وقطع مسافة السباق في توقيت قدره 1:34:6دقيقة.

وذهب الشوط الثالث الرئيسي من سباق الرويس ستيكس لمسافة 1200 متر إلى الفرس «اربي لم ترى» للشيخة إليازية بنت سلطان آل نهيان، وأحرزت الفوز بفارق طولين ونصف بقيادة فاريوس فيرون، وإشراف إيريك ليمارتيل، وقطعت مسافة الشوط في زمن قدره 1:16:92 دقيقة.وكان كأس شادويل الذهبي من نصيب الجواد «ايه أف سند» لخليفة مطر النيادي في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، بقيادة برناردوبينيرو وإشراف خليفة النيادي، وقطع الفائز مسافة الشوط في زمن قدره 1:45:68 دقيقة.

وتوج الجواد «جوال الريف» لأحمد إبراهيم الشميلي، بلقب سباق الفحول العربية لمزارع شادويل لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر، بقيادة باتريك كوسجراف، وإشراف حسن صالح الحمادي، وقطع مسافة الشوط بتوقيت 1:46:29 دقيقة.

واختتمت الأمسية الرائعة بتويج المهر «دبي كتال» لعيلان حمد كدفور المهيري، بلقب سباق مزارع ديرنزوتان المخصص للخيول العربية المهجنة، لمسافة 1600 متر، بقيادة هاري بنتلي وإشراف سانيش سيمار، وقطع المسافة في توقيت قدره 1:37:34 دقيقة.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة فخره بالنجاحات التي تحققها رياضة الفروسية في الإمارات والتي أسهمت في وضعها ضمن الرياضات العالمية باعتمادها السباقات المحلية والعالمية.

وعبر الزيودي عن سعادته بحضور الأمسية ووجه شكره إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه الكبير لرياضة الفروسية ورعايته لمثل هذه السباقات التي تحظى بحضور مميز، كما وجه شكره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه للفروسية وهذا المضمار المتميز صاحب التاريخ الحافل.



ميرزا الصايغ: أمسية رائعة في مضمار مميز



أعرب ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة المنظمة لسباقات جائزة سموه للخيول العربية، عن سعادته وفخره بنجاح «يوم شادويل» الذي يحظى برعاية واهتمام خاص من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ورعاية جامعة أبوظبي، لاسيما أنه أقيم للمرة الثانية في مضمار أبوظبي الرائع وحصد النجاح على كافة المستويات.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتتويج خيوله في الشوط الأول من السباق في حفل يوم شادويل، وهنأ جميع الفائزين خلال الأشواط الستة من الحفل الذي جاء في جو رياضي رائع.

وأشاد الصايغ باللجنة المنظمة للسباق من مضمار نادي أبوظبي للفروسية وعلى رأسها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية وجميع الطاقم الإداري.