10 حكام في النسخة الـ 17 لدولية دبي للجواد العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أسفرت قرعة النسخة السابعة عشرة من بطولة دبي الدولية للجواد العربي عن اختيار 10 حكام للمنافسات التي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 14 من شهر مارس المقبل بمركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من أفضل الخيول العربية الأصيلة.

ومن المتوقع ارتفاع أعداد المشاركات في النسخة المقبلة من البطولة، في ظل تركيز اللجنة المنظمة على اختيار صفوة الخيول المشاركة، وهو ما حدث في النسخة الماضية التي شهدت مشاركة أنقى وأبرز وأهم السلالات من الخيول.

وأسفرت القرعة التي أقيمت أمس في فندق سنترال دبي عن اختيار حكام يمثلون 10 دول، وهم كونراد ديتلير «بلجيكا»، وجيرسي بيابوك «بولندا»، ومارك فيري «فرنسا»، ورينادا شيبلر «الدنمارك»، وجيرماركو «إيطاليا»، وجيمس كونستاني «أمريكا»، وعبد الرؤوف عباس «مصر»، وجرهام سميس «أستراليا»، وسينتياجو فروناياليس «الأرجنتين»، ومارليوا كمار «البرازيل».كما أسفرت القرعة أيضاً عن اختيار اثنين من الحكام على سبيل الاحتياط وهما: جي بولو «أمريكا»، وتوماس روماموير «إيطاليا».

شهد القرعة قصي عبيد الله، مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة، وأحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لمربط الجواهر العربية وعدد من مديري المرابط بالدولة.

وقال قصي عبيد الله، إن الاستعدادات للنسخة المقبلة للبطولة بدأت من الآن من أجل خروجها بالصورة التي تليق بمكانتها. وفيما يتعلق ببداية التسجيل أكد أنه سينطلق يوم 22 فبراير المقبل ولمدة 5 أيام، متوقعاً زيادة أعداد المشاركين من مختلف دول العالم، مثلما كان في النسخ الماضية، وعن الجوائز المالية للبطولة أكد أنها ستظل كما هي بقيمة تبلغ 4 ملايين دولار، وفيما يتعلق بشروط المشاركة أكد أن الخيول المشاركة ستكون من الخيول المتأهلة من بطولات 2019 سواء كانت المحلية أو العالمية.