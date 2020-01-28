انطباع إيجابي لـ «الآسيوي» حول استضافة شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أكمل وفد الاتحاد الآسيوي برئاسة الأردني طلال السويلمين إجراءات المعاينة والتفتيش الخاصة بملف استضافة نادي شباب الأهلي لبطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات 2020، ووقف الوفد على صالتي نادي شباب الأهلي في النهدة والممزر إلى جانب صالتي النصر والوصل، وكان انطباع الوفد الآسيوي إيجابياً خصوصاً فيما يتعلق بالملاعب والصالات وأرضيات الملاعب وغرف الملابس والحكام والفنادق وغيرها من الأمور والإجراءات المتعلقة بالملف كأول ناد من الدولة يتقدم لاستضافة البطولة الآسيوية في أغسطس المقبل وكان برفقة الوفد الآسيوي اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي وخميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية وحمد المري مشرف عام كرة الصالات وخالد درويش.

ومن جانبه قام اللواء محمد أحمد المري بالتفاكر والتشاور مع الوفد الآسيوي خلال حفل العشاء الذي أقيم على شرف الوفد في دبي وأكد المري للوفد الآسيوي جاهزية نادي شباب الأهلي لاستضافة البطولة من كل النواحي إلى جانب تلبية كافة الإجراءات المطلوبة من قبل لجنة المعاينة والتفتيش، وشكر المري جهود اتحاد الإمارات لكرة القدم واللجنة التنفيذية لكرة الصالات في دعم ملف شباب الأهلي مؤكداً أن ناديه يستطيع تنظيم أكبر البطولات وأنهم على ثقة في تحقيق أعلى درجات النجاح والتميز.