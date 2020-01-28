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الوحدة يجدد عقد إسماعيل مطر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، عن تجديد عقد النجم إسماعيل مطر، قائد الفريق الأول بالنادي لموسم إضافي قابل للتجديد،وكان عقد اللاعب ينتهي بنهاية عام 2020، وسبق أن جددت الشركة عقده في ديسمبر 2018،

وواصل إسماعيل مطر التألق في جميع المباريات التي شارك فيها.

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