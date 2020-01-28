جمعية الترايثلون تنظم ورشتي عمل في الحمرية وشباب الأهلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جمعية الإمارات للترايثلون ورشتي عمل تعريفيتين في نادي شباب الأهلي ونادي الحمرية، سلطت الضوء من خلالهما على كيفية ممارسة رياضة الترايثلون، وذلك بعد إشهار الناديين للعبة بشكل رسمي، إضافة إلى استعداد لاعبي الناديين لأول مشاركة لهم في بطولات الترايثلون، وذلك في مهرجان ضمان للترايثلون الذي يقام بجزيرة الحديريات في العاصمة أبوظبي.

شارك في ورشتي العمل كل من أسماء يوسف الجناحي عضو مجلس إدارة الجمعية، ومحمد الكمالي عضو اللجنة الفنية، والحسن عقيلي السكرتير الفني، وجواو مدرب المنتخب، ولاعبي ألعاب القوى والسباحة والدراجات الهوائية في الناديين، كما حضر ورشة عمل الحمرية جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، بينما حضر ورشة عمل شباب الأهلي أحمد ابراهيم مدير قطاع الدراجات. واستعرض القائمون على ورشتي العمل الأمور الفنية للترايثلون والتدريب ومتطلبات إعداد اللاعبين وتطويرهم للمشاركة في البطولات وتحقيق أفضل النتائج، ومن ثم الوصول إلى الاحترافية وتمثيل الدولة في البطولات العالمية. وأشادت أسماء الجناحي، عضو مجلس إدارة جمعية الترايثلون، باستجابة الأندية لضم رياضة الترايثلون ضمن أنشطتها الرياضية، مؤكدة أن إشهار الترايثلون في الأندية الرياضية سينعكس بشكل إيجابي على تطور اللعبة وعلى مستوى المنتخبات الوطنية، ويشجع الأندية الأخرى على إشهار اللعبة، والانضمام لأسرة الترايثلون مستقبلاً، تمهيداً لإقامة بطولة خاصة لأندية الدولة.

وكشفت أسماء الجناحي: «سيشهد سباق الحديريات القادم مشاركة أصحاب الهمم للمرة الأولى في سباق مجتمعي، ويأتي ذلك من بعد بحث إشهار اللعبة في نادي العين لأصحاب الهمم، وقامت الأندية بتسجيل لاعبيها الذين من المقرر أن يشاركوا في البطولة، وكان ذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي؛ حيث تم عقد اجتماع مع مدير ومسؤولي سباق الحديريات للاطمئنان على مسار السباق ومنطقة الانتقال، ومدى تأهيلها لمشاركة فئة أصحاب الهمم».

وأعربت أسماء الجناحي عن سعادتها للمشاركة الحافلة بالإيجابية من قبل الحاضرين من مدربين ولاعبين وإداريين، خلال ورشة العمل، والتشوق لمعرفة المزيد عن رياضة الترايثلون وفنونها، والتفاعل مع المعلومات التي تم طرحها، وقد اتسمت الجلسة بروح إيجابية عالية باتت ملموسة في تسجيل اللاعبين مباشرة في سباق الترايثلون القادم في الحديريات، وأجمع المشاركون على أن الورشة مفيدة، وطالبوا بأن يتم تنظيمها بشكل منتظم في المستقبل.