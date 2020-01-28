رازوفيتش: نواجه فريقاً يملك عدداً كبيراً من النجوم

أكد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للظفرة صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه وفريق الجزيرة، وقال: بالتأكيد المباراة لن تكون سهلة، لأن الظفرة سيواجه فريقاً كبيراً مدججاً بالنجوم المحليين والأجانب، ولكنه يثق في قدرة فريقه إذا ما تحلى بالأداء الجيد والروح القتالية التي عرف بها في المباريات الأخيرة.

وأشار مدرب الظفرة أيضاً إلى أن فريقه سيفتقد عنصراً مهماً بغياب عبد الرحمن يوسف للإيقاف، ولكنه عبر عن سعادته بعودة الثلاثي محمد حمدان وراشد مهير وإبراهيم سعيد، ما يوسع دائرة الخيارات لديه.

وأوضح رازوفيتش أن الفترة الفاصلة بين مباراة ختام الدور الأول من الدوري ومباراة الدور الثاني قصيرة، لكنها كافية للاستشفاء والإعداد للمواجهة.

وقلل مدرب الظفرة من أن يشكل فارق النقاط القليل الذي يفصله عن الفرق السابقة له في الترتيب ضغطاً عليه، مشيراً إلى أنه سيؤدي كعادة الفريق بدون أي ضغوط.