شايفر: مباراة عجمان صعبة

أقر الألماني وينفريد شايفر المدير الفني لبني ياس بصعوبة مباراة عجمان اليوم. وقال: «عجمان فريق قوي ولعب ب10 لاعبين أمام الجزيرة ونجح في تقديم مستوى جيد وحد من خطورة أحد أكبر فريق الدوري».

وأعرب عن سعادته بعودة بني ياس لطريق الانتصارات أمام النصر، مقدماً شكره إلى جميع اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة الميدانية على المستوى المميز الذي ظهروا به في المباراة الماضية.وأضاف: «الفوز على النصر المتوج بكأس الخليج العربي في ملعبه لم يكن سهلاً وجاء نتاجاً للعمل المتواصل في التدريبات».وأشاد شايفر بأداء البرازيلي زي روبرتو الذي سينضم إلى صفوف السماوي، وقال: «يملك روبرتو إحصائيات هجومية مميزة مع الفرق السابقة التي مثلها في الدوري البرازيلي والكوري».

وأشار إلى أن بقاء اللاعب المقيم لويس أنطونيو ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة مرهون بتقديم مستوى إيجابي ومفيد للفريق حاله كحال باقي اللاعبين.