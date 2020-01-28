زيدان سعيد بالصدارة قبل الديربي.. وعودة متوقعة لهازارد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن سعادته بصدارة فريقه الليجا بفارق 3 نقاط عن الغريم برشلونة عقب الفوز على مضيفه بلد الوليد برأسية المدافع ناتشو في الدقيقة 78 وقال: «تعليماتي لناتشو لعبت دوراً في الهدف. قبل أن يسجل مباشرة طلبت منه مهاجمة القائم القريب، إنه مدافع لا يسجل العديد من الأهداف لذلك أنا سعيد لأجله. كانت مباراة صعبة للغاية أمام فريق خسر مرة واحدة على أرضه ويلعب جيدا جدا. كان من المهم الفوز هنا لكن وجودنا على قمة الترتيب لا يغير شيئاً بالنسبة لنا، علينا فقط الاستمرار في فعل ما نفعله بشكل جيد».

وشارك اللاعب الإسباني أساسياً للمرة الرابعة فقط هذا الموسم في ظل غياب الظهير الأيمن داني كارفخال بسبب الإيقاف لكنه صنع الفارق في مواجهة متكافئة عندما سجل برأسه بعد كرة عرضية من توني كروس في الدقيقة 78. ويتصدر ريال مدريد، الذي لم يحرز اللقب منذ 2017، الترتيب برصيد 46 نقطة من 21 مباراة. ويأتي برشلونة، الذي خسر 2-صفر في فالنسيا في أول هزيمة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، في المركز الثاني ولديه 43 نقطة ويحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 38 نقطة. وركض المدافع باتجاه مدربه زين الدين زيدان ليحتضنه بعدما أحرز أول أهدافه في الدوري منذ ما يزيد على عامين مع نجاح ريال مدريد أخيراً في كسر الجمود عقب صعوبات في اختراق دفاع الفريق صاحب الأرض فيما ألغى الحكم هدف كاسيميرو بداعي التسلل بعد تدخل الفار.

وقال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد: «ناتشو يلخص وحدة هذا الفريق وأن أي لاعب يمكنه المشاركة وصنع الفارق بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبها خلال الموسم. الفريق بأكمله سعيد من أجله. ليس من السهل اللعب خارج الديار وكنا نعرف أن بلد الوليد سيلعب بأسلوبه المعتاد ويدافع جيدا جدا ويغلق المساحات وكان علينا بذل جهد كبير من أجل اختراقه. تصدر الترتيب مهم للغاية بالنسبة لنا لكن الطريق لا يزال طويلا والأمور ستصبح أصعب كل أسبوع».

وكشفت تقارير عن قرب عودة النجم البلجيكي ايدين هازارد لصفوف الفريق لأول مرة منذ نهاية نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2019 وذلك أمام أتلتيكو مدريد في الديربي السبت المقبل. وستكون لمشاركة هازارد الذي سجل هدفاً واحداً وصنع 3 في موسم أول متواضع دفعة للفريق.

وأشعل نجم الريال البرازيلي مارسيلو مشجعي الفريق وأطلقوا سيلا من التغريدات بعد مشاهدته وهو يأكل «كاجو» في دكة الفريق على ملعب خوزيه زوريللا معقل بلد الوليد. وعلق أحد المشجعين: «منتهى الاسترخاء، كأنه في منزله أمام شاشة التلفاز». وغرد آخر «المكسرات مفيدة للجسم ومارسيلو يثبت أنها كذلك فعلا». وتساءل مشجع عن كيفية وصول المكسرات لمارسيلو وكتب: « لا بد أنه خبأها في جيبه!».