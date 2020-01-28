طيب التفوس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 28/01/2020

حسان العبيدلي كم أداره.. كم مدرب.. كم رئيس وكم صرفنا من ملايين وفلوس

ورغم هذا الصرف ومركزنا تعيس وما تعلمنا ولا خذنا دروس

والا هو حظنا مع الابيض نحيس؟! نسأل الله الخير معّ طيب النفوس [email protected]

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