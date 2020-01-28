فـاردي جاهـز للمشاركة في مباراة الإعادة بين ليستر وأستون فيلا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إنه يتوقع عودة المهاجم جيمي فاردي للتشكيلة، عند مواجهة أستون فيلا في مباراة الإعادة بالدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، رغم الشكوك حول حالته البدنية.

وأصيب فاردي، الذي سجل 17 هدفاً ليقود ليستر لاحتلال المركز الثالث في الدوري الممتاز هذا الموسم، في عضلات الساق الخلفية خلال الفوز 4-1 على وست هام يونايتد الأسبوع الماضي، وكان من المتوقع غياب فاردي لعدة أسابيع، لكن رودجرز قال إن المهاجم سيكون حاضراً في فيلا بارك بعد التعادل 1-1 في المباراة الأولى.

وقال رودجرز في مؤتمر صحفي أمس الاثنين «إن اللاعب سيكون ضمن التشكيلة.. لقد اجتهد كثيراً في التدريبات منذ الإصابة بمنتصف الأسبوع».

وأضاف: سنمنحه يوماً آخر وسنرى كيف ستكون حالته قبل أن نقرر إن كان سيبدأ أساسياً أو سيشارك بديلاً، ولكنه سيلعب في جزء من المباراة بالتأكيد.

وأضاف: ربما يكون مستعداً بنسبة 80%، لقد عمل بشكل جيد جداً في الملعب في آخر يومين، وأنا واثق تماماً في جاهزيته.

ويأمل رودجرز، الفائز بكأس اسكتلندا مرتين بجانب ثلاثة ألقاب بكأس الرابطة خلال فترته مع سيلتيك، في قيادة ليستر لنهائي الكأس لأول مرة خلال 20 عاماً. وتابع: إنها فرصة رائعة بالنسبة لنا ويجب أن نتحلى بالهدوء، هناك الكثير من المشاعر لكن يجب أن نتعامل بهدوء وثبات وألا نبالغ في التفكير. وأتم تصريحاته: سيكون إنجازاً ملموساً يبين مدى اجتهاد اللاعبين في العمل.