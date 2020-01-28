450 خيلاً تشارك في بطولة الإمارات للجمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق ظهر اليوم بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية 2020، والتي تستمر لمدة 5 أيام بميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً لقوانين المنظمة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الأيكاهو».

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، ويشارك فيها 450 من الخيول العربية الأصيلة من 190 مالكاً ومربطاً.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة بفئة المهرات بعمر سنة، والتي تم تقسيمها إلى 3 أشواط «أ، ب، ج»، يعقبها الأشواط «أ، ب» من الفئة الثانية للمهرات بعمر سنتين، ثم شوط فئة المهرات بعمر 3 سنوات «أ» بينما يقام الشوط «ب» في اليوم الثاني «الأربعاء»، الذي يشتمل أيضاً على أشواط الأفراس وعددها 5 «أ، ب، ج، د، ه».

ويشهد اليوم الثالث «الخميس» أشواط فئة الذكور؛ حيث تستهل الفعاليات بالأمهار عمر سنة وهو مقسم إلى 3 أشواط «أ، ب، ج»، ثم الأشواط «أ، ب» للأمهار عمر سنتين، ويختتم اليوم بالشوط «أ» للأمهار عمر 3 سنوات، وتستهل فعاليات اليوم الرابع «الجمعة» بالشوط «ب» وهو المكمل لفئة الأمهار عمر 3 سنوات، يليه أشواط الفحول «أ، ب، ج، د، ه».

وتختتم الفعاليات يوم السبت بأشواط البطولات الست، وهي المهرات عمر سنة، والمهرات عمر 2 و3 سنوات، والأفراس، والأمهار عمر سنة، والأمهار عمر 2 و3 سنوات، والفحول. ويشهد الختام أيضاً جوائز خاصة هي جائزة الشيخ زايد بن سلطان، وكأس الإمارات.

وأكد محمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، أن برنامج مسابقات عروض الجمال يمضي بصورة طيبة ووفق ما هو مخطط له، موضحاً أن نسخة هذا الموسم من بطولة الإمارات الوطنية ستشهد زيادة في الجوائز المرصودة، وأشار إلى أن البطولة تتميز أيضاً بجودة الخيول؛ حيث تم التركيز على الخيول الأفضل مما أدى لتقليل عدد المشاركات قليلاً.