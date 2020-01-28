شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش: لن أجبر أطفالي على لعـب التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يدافع حالياً عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، عدم رغبته في إجبار ابنه ستيفان (5 سنوات ) وابنته تارا (عامين) على ممارسة اللعبة مستقبلاً وأضاف: «حتى الآن، يحب ستيفان اللعب معي ويعرف فيدرر ونادال ولاعبين آخرين. أنا أب في المقام الأول ولا يمكنني تخيل نفسي مدرباً لهما، أمنحهما كامل الحرية والوقت ليتعرفا على العالم وما يريدان فعله في المستقبل. من المبكر جداً الحديث عن السير على خطاي وزوجتي تؤيدني في ترك الحرية لهما».

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