شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يضم المصري أحمد عبد الواحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي تعاقد نادي الإمارات مع اللاعب المصري أحمد عبد الواحد ضمن فئة اللاعب المقيم، ويملك اللاعب إمكانات جيدة، ويلعب في وظيفة الظهير الأيسر، ويتطلع الفريق الذي يتصدر منافسة دوري الدرجة الأولى ب24 نقطة إلى تدعيم صفوفه بعناصر مميزة؛ استعداداً للدورة الثانية من البطولة، ويخلد الفريق للراحة في الجولة الحالية؛ بسبب البرمجة، وسيخوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل مع فريق ماليزي، يقيم معسكراً إعدادياً في الدولة.

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