شكرا لقرائتكم خبر عن لقمان يفضل نيجيريا على إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر مهاجم لايبزيج الألماني أديمولا لقمان (22 عاما) عن رغبته بتمثيل نيجيريا بدلا من إنجلترا التي لعب في منتخباتها دون ال 19 ودون ال20 ودون ال 21. وفاز لقمان مع المنتخب الإنجليزي بلقب مونديال العالم للشباب دون ال 20 عاماً في 2017 لكنه الآن يريد تمثيل بلد والديه والمشاركة في كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل. وقال توندي أديلاكون مساعد منتخب نيجيريا إن الاتحاد بانتظار موافقة فيفا، وان جميع الأوراق جاهزة.

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