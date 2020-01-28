البطولة العربية للتايكواندو تنطلق بالفجيرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق صباح اليوم منافسات البطولة العربية المفتوحة للتايكواندو «ناشئين - شباب - رجال» والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة على مدى يومين برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بإشراف الاتحادين العربي والإماراتي للعبة بمشاركة 755 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 دولة عربية في مقدمتها الإمارات التي تشارك بأكثر من 100 لاعب.

وستكون الانطلاقة بفئة الناشئين من 12-14 سنة من الجنسين تعقبها منافسات الشباب من 15-20 سنة، على أن تختتم البطولة بفئة الرجال والسيدات، وسيتم استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية (نظام الدايو) وهو عبارة عن واق للصدر لحماية اللاعب ويساعد أيضاً على احتساب النقاط إلكترونياً.

وأكد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو ورئيس اللجنة العليا المنظمة اكتمال كافة التحضيرات لانطلاقة البطولة العربية والتي ستكون الأفضل من حيث التنظيم وقوة المنافسة مقارنة بالبطولات السابقة وستحقق الكثير من الأهداف، كما يحظى الفائزون بالمراكز الأولى بنقاط تصنيفية، فضلاً عن الإسهام في المردود الفني للبطولة ونشر رياضة التايكواندو في دول المنطقة وتطوير مستوى الأندية والمنتخبات العربية.

على خط آخر، انطلقت أمس دورة المدربين الدولية والتي ينظمها الاتحاد الدولي للتايكواندو وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للتايكواندو وباستضافة نادي الفجيرة للفنون القتالية على مدار يومين بالتزامن مع استضافة الفجيرة لمنافسات البطولة العربية والبطولة الدولية، ويشارك في الدورة 140 مدرباً من مختلف الجنسيات.

وأكد نادر أبوشاويش المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية والمشرف العام على الدورة حرص اتحاد التايكواندو على تطوير منظومة اللعبة كاملة خاصة فيما يتعلق بالجانب التدريبي من أجل إيجاد قاعدة من المدربين الوطنيين القادرين على استلام دفة قيادة المنتخبات الوطنية ورفع القدرات الفنية.