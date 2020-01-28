شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحل ضيفاً على الظفرة ..والنتيجة مصيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تفتتح، مساء اليوم، منافسات مرحلة الإياب من دوري الخليج العربي بإقامة 3 مباريات لحساب الجولة 14 من المسابقة التي يعتلي شباب الأهلي صدارتها بفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين.

وتقام اليوم 3 مباريات، حيث يلتقي الظفرة مع الجزيرة في ملعب حمدان بن زايد، بينما سيتحول بني ياس إلى عجمان ليحل ضيفاً على الفريق البرتقالي، على أن يشهد اليوم الديربي الأول في الإياب بين الوصل والنصر في زعبيل.

وتستكمل المرحلة التي يغيب عنها العين بسبب مشاركته في لقاء الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، غداً الأربعاء، حيث يستقبل شباب الأهلي المتصدر ضيفه حتا وصيف القاع، على أن يلتقي الوحدة مع الفجيرة في ملعب آل نهيان، بينما سيواجه الشارقة ضيفه خورفكان الأخير في لقاء تضميد الجراح.

الظفرة * الجزيرة

ستحظى مباراة الظفرة الخامس (23 نقطة) مع ضيفه الجزيرة الرابع (24 نقطة) بالكثير من الأضواء، لاسيما وأن نتيجتها ستكون حاسمة بالنسبة إلى الفريقين في تحقيق الهدف المنشود.

ويسعى الجزيرة الضيف للعودة إلى لغة الانتصارات وتعويض النتائج السلبية التي حققها في آخر جولتين، حين خسر أمام النصر 2-1 وتعادل مع عجمان 1-1، ليصبح قريباً من تبخر حلم المنافسة على القمة.

ويدرك فخر العاصمة أن الزيارة إلى ملعب حمدان بن زايد لن تكون رحلة مفروشة بالورود وهو يلاقي خصماً أثبت علو كعبه هذا الموسم، وبات رقماً صعباً في المعادلة الكروية.

ويحتاج الجزيرة إلى نفض غبار سوء النتائج، وعكس الصورة التي تليق بتشكيلته التي تزخر بالأسماء اللامعة. وحقق الجزيرة 4 انتصارات في 7 مباريات لعبها خارج ملعب محمد بن زايد، مقابل التعادل مرتين، والخسارة مرة واحدة، ما سيحفزه على تقديم الأفضل حتى يتجاوز المنافس من خلال الرهان على قدرات الهداف علي مبخوت، وتمريرات عمر عبد الرحمن، في الوقت الذي سينتظر أداء أكثر تميزاً من البرازيلي كينو، والمغربي مراد باتنا الذي لم يصنع بصمة تذكر حتى الآن.

أما المضيف الذي تحول إلى حصان جامح في سباق المسابقة، فقد برهن عن علو كعب وتميز في الجولات الأخيرة، حين حصد 4 انتصارات على التوالي، و5 في آخر 6 جولات ليصبح قريباً من دخول المربع الذهبي.

ويعتمد المضيف على التنظيم الدفاعي، وفعالية الهداف البرازيلي جواو بيدرو الذي نجح في تسجيل 8 أهداف، منها 6 في آخر 5 مباريات.

الوصل * النصر

يحتضن استاد الوصل في زعبيل في الثامنة مساء اليوم، ديربي بر دبي بين الوصل السابع (21 نقطة)، وضيفه النصر السادس (23 نقطة)، في لقاء سيكون الفوز فيه بمثابة أفضل هدية لجماهير الفريقين.

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ويخوض الوصل لقاء اليوم بمعنويات عالية، بعدما حصد 9 نقاط في آخر 3 جولات، عبر الفوز على كل من خورفكان وبني ياس واتحاد كلباء، ما ساعده على تحقيق قفزة في الجدول.

ويريد الوصلاويون اليوم، ضرب سرب من العصافير بحجر واحد، عبر تذوق «النصر» الثمين والتفوق على الجار الذي عاش سعادة كبيرة بنيل كأس الخليج العربي، قبل أن يسقط على أرضه أمام بني ياس بهدف.

ويدرك «الفهود» أن النصر اليوم، سيكون كفيلاً بوضعهم في موقعهم الطبيعي بين الخماسي الكبير، وهو الهدف الذي يصبو إليه «العميد» الطامح للعودة من جديد بين فرق المربع الذهبي، بعدما تراجع إلى المركز السادس عقب الهزيمة المؤلمة أمام السماوي.

ويفتقد النصر اليوم خدمات المدافع محمد عايض، ما سيضع الثقل الدفاعي على عاتق البرازيلي «المقيم» ليما الذي سيكون في مواجهة خاصة مع مواطنيه ليما، وويلتون سواريز.

ويريد المدرب جوريتش الذي سيستعيد موقعه على الدكة بعد انتهاء عقوبته، أن يستعيد الفريق فعاليته التهديفية بعدما توقف عن التسجيل في اللقاء الأخير، وفشل نيجريدو وتوزي في ترجمة الفرص إلى أهداف.

عجمان * بني ياس

يستقبل فريق عجمان العاشر (14 نقطة) في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضيفه بني ياس التاسع (14 نقطة)، في لقاء فك ارتباط بين الفريقين. ويحتاج الفريقان إلى تحقيق الفوز الذي يساعدهما على تحسين موقعهما في الجدول والابتعاد أكثر عن دائرة الفرق المهددة بالهبوط.

ويخوض الفريقان لقاء اليوم بمعنويات عالية، بعدما نجح عجمان في كسب نقطة ثمينة من الجزيرة، في الوقت الذي اقتنص السماوي ثلاث نقاط ولا أغلى، من معقل ملعب آل مكتوم بالفوز على النصر بهدف من دون مقابل.

ويفتقد البرتقالي اليوم، جهود المدافع حسن زهران الموقوف، بينما سيعول المدرب المصري أيمن الرمادي على قدرات الجامبي تراولي الذي سجل حتى الآن 7 أهداف، ومعه ويليام أوسو، والبرازيلي فاندر، بينما سيكون الكاميروني سياني نقطة الثقل في وسط الميدان.

ولن يرضى السماوي بالعودة إلى نغمة النتائج السلبية، بعدما حقق فوزه الأول خارج الشامخة هذا الموسم، ليكون الدافع لتحقيق أكثر إيجابية إياباً.

ويعتمد الفريق على دور المتألق الأذربيجاني ألميدا الذي ترك بصمة مميزة في مشاركته الأولى، كما سيأمل المدرب الألماني من إشراك بدر الشبيبي بعدما أبلى البلاء الحسن في اللقاء الأول ليثبت أنه دعامة إضافية بعد التعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

وسيحتاج المدرب مرة جديدة إلى البحث عن المهاجم الوهمي، وإن قد يجدد الثقة في اللاعب الصاعد أحمد شحدة، خاصة مع غياب التنزاني «المقيم» بيتار بعد الحصول على بطاقة حمراء أمام العميد.