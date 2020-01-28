هجوم ناري من أمين نادى الهلال السودانى ضد حكم مباراتهم مع الأهلى : «متحامل ولانثق فيه»

أكد "حسن على عيسي" ، أمين نادي الهلال السودانى، إن فريقه يسجل دائما فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، والدليل بلوغه للنهائى، مرتين .

وتابع "عيسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" :الهلال معترض على إسناد مباراته ضد الأهلى، للحكم المغربي رضوان جيد.

وأضاف إن هناك اعتراضا عاما، وهو أن الكاف دائما ما يسند مباريات الهلال، لحكام الشمال الأفريقي، وهم أكثر المنافسين للهلال، أما على المستوي الشخصي، سبق له أن تسبب فى إقصاء الهلال، مع سبق الإصرار والترصد، فى نسخة العام الماضى من الكونفدرالية، كما سبق أن أدار مباراة تحكيمية بالدورى المصري، خلال الفترة الأخيرة.

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وأختتم قائلا : الحكم المغربي، متحامل ولانثق فيه، وإدارة الهلال، تعتبر أن تعيينه تحاملا واضحا علينا