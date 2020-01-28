شكرا لقرائتكم خبر عن هدف الاهلي في النجم الساحلي بدوري ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأهلي في تحقيق فوز هام على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 32، وبذلك ينجح الأهلي في اصطياد النجم التونسي في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلي قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالي ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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