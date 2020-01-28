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هدف الاهلي في النجم الساحلي بدوري ابطال افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأهلي في تحقيق فوز هام على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

سجل هدف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 32، وبذلك ينجح الأهلي في اصطياد النجم التونسي في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

 

 

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلي قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالي ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

 

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ولعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي.

فيما ضم تشكيل النجم الساحلى كلاً من.. حراسة المرمى: أشرف كرير، خط الدفاع: بهاء السلامي - زياد بوغطاس - عمار الجمل - مرتضى بن وناس، خط الوسط: محمد أمين عمر - مالك بعيو - سليم بوخنشوش - وجدي كشريدة - إيهاب المساكني، خط الهجوم: كريم العريبي.

ولعب الأهلي أمام أندية تونس 45 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، حيث واجه المارد الأحمر ست فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي في 20 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ13 مباراة، والصفاقسي بست مباريات، والأفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.

 

 

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