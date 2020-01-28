شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الاهلي القادمة.. 6 مواجهات نارية فى شهر فبراير .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات الصعبة والمنتظرة تبدأ في مطلع شهر فبراير المقبل، حيث يأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مواصلة حصد الانتصارات على الصعيد المحلي في الدوري من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري، بجانب حصد الانتصارات على المستوي الإفريقي في محاولة لضمان التأهل من دور المجموعات.

والمواجهات الستة النارية هي:

1 - 1 فبراير ..يستهل النادي الاهلي الشهر بمواجهة حاسمة مع الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا ، والفوز بها يحسم تأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات بالبطولة .

2- 6 فبراير .. ينتظر الاهلي مواجهة صعبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري، ويأمل جماهير الأهلي في تحقيق الفوز لإنهاء عقدة الخسارة من فريق بيراميدز .

3- 10 فبراير .. يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري، ومن المعروف صعوبة مباريات الاهلي والطلائع دائماً في مباريات الدوري .

4- 14 فبراير .. مباراة صعبة أخري للأهلي أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري، خاصة أن الفريق البورسعيدي يقدم مستويات جيدة مع مدربه ايهاب جلال

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5 – 20 فبراير .. يواجه الاهلي غريمه التقليدي الزمالك في مباراة السوبر المصري والمقرر اقامتها بدولة الإمارات ، وتعتبر هذه المواجهة الثانية للسويسري فايلر للزمالك منذ توليه قيادة الشياطين الحمر .

6 – 24 فبراير .. قمة جديدة بين الاهلي والزمالك ، ولكن في بطولة الدوري ، وهي اخر مواجهات الأهلي الصعبة في شهر فبراير المقبل .

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر الخميس المقبل إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الأهلي قد حقق الفوز مساء الأحد على النجم الساحلي بهدف دون رد سجله النيجيري جونيور أجاي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتي بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا أمس على النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الأبطال .