20 رسالة من وليد أزارو قبل الرحيل إلى السعودية أبرزها تفاصيل خناقته مع فايلر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المغربي وليد ازارو لاعب الأهلي المعار الي الاتفاق السعودي مؤخرا، حوارا مطولا كشف خلاله عن العديد من الأمور الهامة والتي اثارت لغط كبير قبل رحيله عن الأهلي والانضمام للاتفاق السعودي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ، وتحديدا عقب ازمته الشهيرة مع السويسري فايلر المدير الفني للأهلي. ازارو وجه 20 رسائل ساخنة عبر حواره كان ابرزها : حزين لرحيلي عن الأهلي الأهلي لم يعدل عقدي قبل الانضمام للاتفاق السعودي فايلر من طلب رحيلي عن الأهلي المدير الفني السويسري لا ينظر للبدلاء تجميدى فى الأهلى حدث رغم ظهورى بشكل جيد فى المباريات حاولت الاستفسار عن سبب استبعادي ولكن فايلر تجاهلني حسام البدري أفضل مدرب تعاملت معه الزمالك لم يفاوضني رسميا .. ربما يكونوا تحدثوا مع وكيلي Advertisements من الصعب الانتقال للزمالك لأننى أهلاوى. العرض الصينى كان مغريا ولكنى استمريت بسبب حاجة الأهلى لخدماتى ذراعي " اتكسر " اثناء خناقتي مع فايلر الأهلي تأثر برحيل عبد الله السعيد لو رجع بيا الزمن سأنتقل للأهلى مجدداً. في الأهلي تعاملوا معي بنوع من أنواع عدم الاحترام لم أتصور قيد بادجي علي حسابي علاقتى ممتازة بكل من على معلول وأجاى وأحمد فتحى. جماهير الأهلى لم تدعمني في ازمتي مع فايلر التحكيم الأفريقى يعانى من أزمات كبيرة ويحتاج لتطوير كبير.

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