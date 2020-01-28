شكرا لقرائتكم خبر عن حجز منتخب الكاراتيه فى المطار .. ورئيس الاتحاد: نتعرض لمؤامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام مسئولى مطار القاهرة بحجز بعثة منتخب الكاراتيه العائدة من فرنسا بعد المشاركة فى منافسات الدورى العالمى و التى حقق خلالها اللاعبون ٤ ميداليات متنوعة .

وفوجئ أفراد البعثة بتوقيفهم فى المطار بداعى تهريب " بدل " الكاراتيه لوجود أكثر من بدلة مع كل فرد بالبعثة ، وبالتحديد ٤ بدل مع كل لاعب فتم اتهامهم بتهريب الملابس القادمة من فرنسا ، وهو ما استغرق قرابة 30 دقيقة وسط توجيه الاتهام والرد .

من جانبه أكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة أن هناك مؤامرة يتعرض لها المجلس الحالى بعد نجاحه فى عدة بطولات وآخرها الدورى العالمى للكاراتيه .

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وعن تواجد أكثر من بدلة من اللاعبين فى الحقائب كشف الدهراوى أنه طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى بتعديل ملابس الكاراتيه فاللاعب ذات الحزام الأزرق يرتدى بدلة بها علامه زرقاء على الكتف ولاعب الحزام الأحمر يرتدى بدلة بها علامه حمراء على الكتف وذلك سوف يتم تطبيقه فى الدورى العالمى فى باريس فتم شراء البدل من الوكيل المعتمد فى القاهرة واستلام البدل فى باريس لكى يستخدمها اللاعبين فى البطوله إجبارى طبقا التعديل الدولى ولن يسمح للاعب بالاشتراك بأى بدلة أخرى وبالتالى يصبح مع كل لاعب بدلتين فى البطولة ، وما اثير عن احتجاز البعثة فهو من المتآمرين الذين يريدون تشويه صورة الاتحاد .