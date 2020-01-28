الهلال السوداني : العلاقة مع الأهلى "تاريخية".. والحكم المغربى يعمل مع الاتحاد المصرى

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وقال أمين عام الهلال السوداني في تصريحات تليفزيونية ، "تربطنا علاقات كبيرة وتاريخية مع النادي الأهلي، كانوا يقولون أننا نشبه الأهلي في السودان ونفس الأمر هناك، لقد كنت ضمن الوفد الذي قدم واجب العزاء في الراحل صالح سليم".
ويستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي يوم السبت المقبلة بالجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل من أجل حجز بطاقة التأهل لربع النهائي، أمام الهلال فيحتاج لتحقيق الانتصار للعبور من المجموعات.
وقال حسين علي عيسي ، :"سيتم طرح التذاكر قبل المباراة بوقت كافي، نتوقع أن تشهد المباراة حشد جماهيري غير مسبوق"، مضيفاً "المباراة سوف تقام على ملعب استاد الجوهرة، أحد مفاخر الملاعب الأفريقية، نحن نستثمر في الرياضة والبنية التحتية ولا نريد أن يذهب هذا الاستثمار بسبب صافرة مشروخة".
وأضاف أمين عام الهلال السوداني ، "لم يصلنا أي خطاب رسمي بموعد وصول بعثة الأهلي، لكن علمنا من خلال المواقع أن الأهلي سيصل يوم الخميس"، متابعاً "نحن نسعى للتأهل بكل تأكيد، والأهلي نادي له تاريخ، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والجهد داخل الملعب".
وعن اعتراض الهلال السوداني عن المغربي رضوان جيد حكم مباراة الفريق أمام الأهلي ، قال عيسي "رضوان جيد أدار مباراة لنا في النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية ضد النجم الساحلي واحتسب ضدنا 3 ركلات جزاء ولم يحتسب لنا واحدة"، مضيفاً "كما أنه يعمل مع الاتحاد المصري ضمن اتفاقية بين مصر والمغرب لتبادل الحكام وأدار مباراة بين إنبي وبيراميدز".
واختتم تصريحاته "أرسلنا اعتراضا للاتحاد الإفريقي على تعيين هذا الحكم ولم يصلنا الرد، ولكننا ننتظر أن يرد الكاف علينا".
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