شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني : العلاقة مع الأهلى "تاريخية".. والحكم المغربى يعمل مع الاتحاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني، أن العلاقات مع النادي الأهلي "تاريخية"، مشيراً إلي أن الفريق الأحمر سيكون بين أهله وفي بيته الثاني.

وقال أمين عام الهلال السوداني في تصريحات تليفزيونية ، "تربطنا علاقات كبيرة وتاريخية مع النادي الأهلي، كانوا يقولون أننا نشبه الأهلي في السودان ونفس الأمر هناك، لقد كنت ضمن الوفد الذي قدم واجب العزاء في الراحل صالح سليم".

ويستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي يوم السبت المقبلة بالجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل من أجل حجز بطاقة التأهل لربع النهائي، أمام الهلال فيحتاج لتحقيق الانتصار للعبور من المجموعات.

وقال حسين علي عيسي ، :"سيتم طرح التذاكر قبل المباراة بوقت كافي، نتوقع أن تشهد المباراة حشد جماهيري غير مسبوق"، مضيفاً "المباراة سوف تقام على ملعب استاد الجوهرة، أحد مفاخر الملاعب الأفريقية، نحن نستثمر في الرياضة والبنية التحتية ولا نريد أن يذهب هذا الاستثمار بسبب صافرة مشروخة".

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وأضاف أمين عام الهلال السوداني ، "لم يصلنا أي خطاب رسمي بموعد وصول بعثة الأهلي، لكن علمنا من خلال المواقع أن الأهلي سيصل يوم الخميس"، متابعاً "نحن نسعى للتأهل بكل تأكيد، والأهلي نادي له تاريخ، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والجهد داخل الملعب".